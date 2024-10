Maroc-France : Mme Benali appelle à une nouvelle génération de partenariats pour relever les défis du changement climatique

mardi, 29 octobre, 2024 à 23:43

Rabat – Le Maroc et la France sont appelés à concevoir une nouvelle génération de partenariats en matière de transition énergétique pour relever les défis posés par le changement climatique, a souligné, mardi à Rabat, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.

“Il va falloir que le Maroc et la France travaillent ensemble d’une manière intelligente et concertée pour aboutir à une nouvelle génération de partenariats pour relever les défis du changement climatique et permettre aux populations des deux rives de la Méditerranée de le faire d’une manière durable”, a indiqué la ministre, à l’issue d’une entrevue avec la ministre déléguée auprès de la ministre française de la Transition écologique, de l’Energie, du Climat et de la Prévention des risques, chargée de l’Energie, Olga Givernet, et le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Karim Zidane.

Les accords conclus entre les deux pays dans les domaines de l’hydrogène vert et de la transition énergétique permettent de concrétiser la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI et le Président français, S.E.M. Emmanuel Macron, pour que le Maroc et la France jouent le rôle qui leur revient pour décloisonner l’Afrique, a relevé Mme Benali lors d’un point de presse.

La ministre s’est félicitée, également, de la tenue régulière du dialogue stratégique entre les deux pays pour appréhender les risques technologiques, la volatilité des prix et les risques inflationnistes, appelant à promouvoir un partenariat bilatéral gagnant gagnant digne du 21ème siècle et de ces deux grandes civilisations.