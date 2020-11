Maroc-Indonésie: Les échanges commerciaux doivent être boostés pour une coopération économique plus optimale (responsable indonésien)

jeudi, 26 novembre, 2020 à 19:00

Jakarta – Les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Indonésie, qui demeurent en deçà des potentialités économiques d’affaires existantes, doivent être boostés dans le cadre d’une coopération économique Sud-Sud plus optimale, a relevé, jeudi à Jakarta, le directeur du département Moyen-Orient au ministère indonésien des Affaires étrangères, Bagus Hendraning Kobarsyih.

“Il est temps d’identifier les priorités de la coopération économique bilatérale et d’exploiter les différentes opportunités d’affaires existantes, au bénéfice des deux pays et de leurs peuples”, a relevé M. Kobarsyih, lors d’un webinaire axé sur l’intensification de la coopération commerciale maroco-indonésienne.

Il a, de même, fait savoir que les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Indonésie se sont élevés à 170,19 millions de dollars en 2019, appelant les deux pays, leaders dans leurs régions respectives, à prospecter de nouvelles niches de coopération.

Pour sa part, le Directeur général délégué de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Jalal Charaf, a donné un bref aperçu sur le climat des affaires au Maroc, en exposant les différentes stratégies nationales, lancées sous les Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI pour renforcer les infrastructures industrielles et logistiques du Royaume.

De son côté, le président de la Chambre de commerce et d’industrie indonésienne (KADIN), Rosan Roeslani, a relevé l’impératif d’étudier les caractéristiques et les spécificités des marchés indonésien et marocain de manière à répondre au mieux à leurs besoins respectifs, appelant à fédérer les efforts pour faire face aux défis communs, notamment à l’ère de la Covid-19.

Même son de cloche chez Budi Saroso, chef du comité bilatéral au sein de KADIN, qui a précisé que le Maroc, en tant que porte d’entrée pour l’Afrique du Nord et la région, jouit d’importants avantages, notamment sa position géostratégique, se réjouissant que des sociétés marocaines ont réussi rapidement à étendre leurs activités sur des marchés d’Afrique subsaharienne.

Quant à l’Ambassadeur du Maroc en Indonésie, Ouadie Benabdellah, et son homologue indonésien, Hasrul Azwar, ils ont réaffirmé la volonté constante des deux pays de travailler sur des perspectives plus prometteuses, jugeant nécessaire de hisser la coopération économique au niveau de l’excellence des relations politiques et diplomatiques bilatérales.

Ce webinaire s’inscrit dans le cadre d’une série d’activités, organisées en commémoration du 60è anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Indonésie.