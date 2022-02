Maroc-Israël: Vers la création de zones industrielles qualifiées

lundi, 21 février, 2022 à 15:52

Rabat – Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et la ministre israélienne de l’Economie et de l’Industrie, Orna Barbivai, ont signé, lundi à Rabat, un Accord de coopération économique visant, entre autres, à créer des Zones Industrielles Qualifiées au Maroc.

Ces zones permettront de concrétiser la coopération tripartite Maroc-Israël-Etats–Unis dans le domaine du commerce et de l’investissement et de faciliter l’accès direct des marchandises produites dans ces Zones au marché américain.

L’accord prévoit aussi la participation aux foires commerciales et conventions économiques qui se tiendront dans les deux pays, l’échange d’expertise et l’organisation d’événements promotionnels et de visites d’affaires. Il a également pour objectif d’instaurer une coopération bilatérale sur les questions de normalisation et de réglementation, entre les entités du secteur privé des deux pays (organisations patronales, Chambres de Commerce…) et dans les domaines de la recherche et développement (R&D), de l’innovation et des petites et moyennes entreprises.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont identifié les secteurs à fort potentiel d’investissement, en phase avec ceux retenus par les communautés d’affaires respectives, en l’occurrence l’Industrie 4.0, l’agroalimentaire, l’automobile, l’aéronautique, le textile, les technologies de l’eau, les énergies renouvelables, l’externalisation des services, les dispositifs médicaux et l’industrie pharmaceutique.

Pour mettre en place les mécanismes favorisant le développement de ce partenariat bilatéral répondant aux besoins et attentes des deux pays, il a été convenu de tenir la 1ère session du Comité Mixte prévu par l’Accord de coopération économique et commerciale et d’organiser un Forum d’hommes d’affaires des deux pays.