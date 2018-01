Maroc-Japon: De nouveaux horizons de coopération s’offrent en matière de planification stratégique durable et de développement des politiques urbaines (M. Elalamy)

mercredi, 10 janvier, 2018 à 20:59

Rabat – Le ministre par intérim de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Moulay Hafid Elalamy a indiqué, mercredi à Rabat, que son département ambitionne d’ouvrir de nouveaux horizons de coopération avec le Japon en matière de planification stratégique durable et de développement des politiques urbaines, ainsi que dans le domaine du bâtiment et des infrastructures et tous les aspects qui leur sont liés en termes de savoir-faire, de durabilité et de résilience.