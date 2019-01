Maroc : le Groupe Renault Maroc consolide sa position du leader du marché

mercredi, 9 janvier, 2019 à 17:08

Casablanca- Le Groupe Renault Maroc a consolidé sa position du leader du marché en décrochant 6 places du «Top Ten» des meilleures ventes et en achevant l’année 2018 avec des réalisations historiques en termes de livraisons (plus de 75.400) et de parts de marché atteignant 42,5 pc.