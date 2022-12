Le Maroc et l’Espagne, au delà du commerce au sens strict, sont liés par une intégration intra-industrielle importante (ambassadeur)

vendredi, 2 décembre, 2022 à 11:12

Rabat – Le Maroc et l’Espagne, au delà du commerce au sens strict, sont liés par une intégration intra-industrielle importante, basée sur la conviction mutuelle qu’il est possible d’assurer ensemble un meilleur développement économique et social, a affirmé, jeudi à Rabat, l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner.