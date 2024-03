Maroc-Libye: Signature d’un mémorandum d’entente sur la formation professionnelle

mardi, 19 mars, 2024 à 20:58

Tamesna – L’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et le ministère libyen de l’enseignement technique et professionnel ont signé, mardi à Tamesna, un mémorandum d’entente pour le renforcement de la coopération bilatérale.