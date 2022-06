Le Maroc et l’Inde offrent d’importantes opportunités d’investissement dans les métiers du Digital (Mme Mezzour)

jeudi, 2 juin, 2022 à 17:00

New Delhi – Le Maroc et l’Inde offrent d’importantes opportunités d’investissement en matière de métiers du digital et de l’outsourcing, a indiqué, mercredi à New Delhi, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, Mme Ghita Mezzour.