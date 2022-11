Le Maroc et l’OMT s’allient pour la promotion de l’investissement, l’innovation et la digitalisation du Tourisme

vendredi, 25 novembre, 2022 à 16:49

Marrakech – Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) et l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) ont procédé, vendredi à Marrakech, à la signature d’une convention de partenariat pour la promotion de l’investissement et la digitalisation dans le secteur du tourisme au Maroc.