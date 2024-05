Le Maroc, l’une des destinations d’investissement les plus attractives aux niveaux africain et international (M. Jazouli)

lundi, 27 mai, 2024 à 21:00

Marrakech – Le Maroc est l’une des destinations d’investissement les plus attractives aux niveaux africain et international, a souligné, lundi à Marrakech, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli.