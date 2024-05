Le Maroc, un marché important pour Glovo (Responsable)

vendredi, 31 mai, 2024 à 1:10

Marrakech – Le Maroc constitue un marché “très important ” pour Glovo, avec plus de 6.500 partenaires qui utilisent la plateforme à travers le Royaume, a affirmé le directeur des Affaires publiques et responsable du programme “Tech Catalyst” à Glovo, Adnane Lachheb.

“Ces partenaires bénéficient d’un ensemble d’outils technologiques à travers la plateforme Glovo qu’ils peuvent utiliser pour augmenter leur vente et atteindre leurs clients de la meilleure manière”, a expliqué M. Lachheb dans une interview accordée à la MAP, lors de Gitex Africa qui se poursuit jusqu’au 31 mai à Marrakech.

Et de noter que Glovo intègre de manière progressive l’intelligence artificielle, ce qui va faciliter l’utilisation de la plateforme et fluidifier l’expérience utilisateur au Maroc.

“On est en train de tester vraiment beaucoup de services qui seront bientôt disponibles au Maroc”, a annoncé M.Lachheb, soulignant que Glovo, après cinq ans de présence au Royaume, souhaite stimuler l’écosystème des startups marocaines.

Dans cette optique, Glovo a lancé un programme de mentorat pour startups marocaines, en collaboration avec des acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial, à savoir 212 Founders, Startgate et Technopark.

“On a signé cette convention pour pouvoir créer de la valeur ajoutée, partager des connaissances et créer des synergies avec l’écosystème espagnol”, a noté le même responsable, faisant savoir qu’un premier pilote de ce programme d’immersion aura lieu fin septembre.

Ainsi, des startups marocaines de différents domaines vont pouvoir intégrer ce programme d’immersion au niveau du siège de Glovo à Barcelone et pouvoir suivre des ateliers et des workshops qui seront animés par des cadres supérieurs.

“Cette initiative va créer des synergies entre les startups marocaines qui seront sélectionnées par nos partenaires et l’écosystème des startups espagnoles”, a estimé M. Lachheb.

Selon lui, Gitex Africa a été une occasion pour Glovo d’échanger avec des acteurs de l’écosystème des startups marocains et africains, notamment sur des opportunités de partenariat à travers le continent.

“Cette année, le cofondateur de Glovo, Sacha Michaud, a pu assister à Gitex Africa en participant à des sessions de discussion et de réflexion sur des sujets différents, notamment les opportunités qui existent sur le continent et l’intelligence artificielle”, a-t-il dit.

Gitex Africa 2024, le plus grand de la Tech et des start-ups en Afrique, connaît la participation de plus de 1.500 exposants, représentant plus de 130 pays, se veut un hub favorisant les échanges sur les derniers développements technologiques.