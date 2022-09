Maroc-Mauritanie: ambition de hisser les relations économiques à un niveau plus fort

mardi, 20 septembre, 2022 à 14:00

Le président de la Chambre des Conseillers et de l’Association des Sénats, Shoura et Conseils équivalents d’Afrique et du monde arabe (ASSECAA), Naama Mayara, s’est entretenu, mardi au palais présidentiel à Bujumbura, avec le Vice-président de la République du Burundi, Prosper Bazombanza, en marge de sa présidence des travaux de la neuvième réunion consultative de l’ASSECAA.