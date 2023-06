Le Maroc est un modèle pour les pays africains en matière de développement (ministre rwandaise)

jeudi, 15 juin, 2023 à 15:47

Marrakech – Le Maroc est un modèle pour les pays africains en matière de développement, a affirmé la ministre d’État chargée de la Planification économique du Rwanda, Claudine Uwera, dans un entretien accordé à la MAP en marge de la Conférence de Bloomberg “New Economy Gateway Africa”, tenue les 13 et 14 juin à Marrakech.

Le Rwanda apprécie les efforts du Maroc pour l’intégration des pays africains, a-t-elle dit, ajoutant que les deux pays entretiennent “d’excellentes” relations basées sur des liens diplomatiques solides et sur “la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son Excellence le Président Paul Kagame à raffermir la coopération entre le Maroc et le Rwanda”.

Leurs visites échangées au Royaume du Maroc et en République du Rwanda, respectivement en juin et octobre 2016, ont rehaussé le niveau de coopération bilatérale, a déclaré la ministre, notant que “les deux dirigeants croient fermement à l’importance de la solidarité et de l’intégration de l’Afrique pour la transformation du continent”.

Sur le volet économique, Mme Uwera a souligné la “solidité” du partenariat qui lie les deux pays, lequel s’est fortement accru ces dernières années en terme de volume d’échanges. Il faut encourager le soutien au développement du Royaume et poursuivre les efforts de renforcement de ce partenariat économique important, a-t-elle ajouté.

“Nous espérons continuer de travailler avec le Maroc et d’explorer de nouvelles perspectives de coopération”, a assuré Mme Uwera.

“Gateway Africa” qui s’est clôturé mercredi à Marrakech est le premier événement de “Bloomberg New Economy” en Afrique. Après deux éditions en Europe et en Amérique latine, “Bloomberg”, a choisi le Royaume pour réunir plus de 200 leaders mondiaux venus échanger et rechercher des solutions aux défis économiques du monde et de l’Afrique en particulier.