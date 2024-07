Maroc-Nigeria: Volonté commune de renforcer la coopération halieutique

lundi, 29 juillet, 2024 à 19:17

Rabat – Le renforcement de la coopération halieutique entre le Maroc et le Nigeria a été au centre d’entretiens tenus, lundi à Rabat, entre le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, et le ministre nigérian de la Marine et de l’Économie Bleue, Adegboyega Oyetola, en visite de travail au Maroc à la tête d’une délégation de haut niveau.

Lors de cette rencontre, les deux ministres ont salué la qualité exceptionnelle des relations de coopération entre le Royaume du Maroc et la République Fédérale du Nigeria, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président de la République Fédérale du Nigeria, Asiwaju Bola Ahmed Adekunle Tinubu.

Les discussions ont également porté sur plusieurs axes stratégiques dans le secteur halieutique, notamment l’aquaculture, la recherche scientifique et l’industrie de valorisation des produits de la pêche.

Il s’agit également de la formation des gens de mer, le sauvetage maritime, la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), la commercialisation des produits de la mer et le développement des infrastructures portuaires, avec un accent particulier sur le partage d’expertise entre les deux pays.

À cette occasion, M. Sadiki a mis en exergue l’importance du programme de visite, qui prévoit un échange d’expertise et une collaboration étroite entre les acteurs privés des deux pays, tout en mettant en avant les opportunités d’investissement prometteuses qui se présentent.

De son côté, M. Oyetola a mis l’accent sur la nécessité de renforcer davantage les relations bilatérales déjà solides dans le domaine halieutique, notamment la sécurité maritime, évoquant la possibilité d’organiser prochainement une table ronde, afin d’inviter des hommes d’affaires nigérians à explorer les opportunités d’investissement au Maroc.

S’inscrivant dans le cadre de la concertation et de la coordination continues entre le Maroc et le Nigeria, cette visite a pour objectif de renforcer les relations bilatérales dans le secteur halieutique et l’économie bleue, d’explorer de nouvelles opportunités de coopération, et d’encourager les investissements mutuels.

Durant son séjour, la délégation nigériane effectuera des visites de plusieurs projets structurants à travers le Royaume, notamment dans les villes de Dakhla, Agadir, Casablanca et Bouznika.

Ces visites permettront de renforcer les échanges de savoir-faire et les partenariats stratégiques entre les deux pays, tout en mettant en lumière les efforts du Maroc en matière de développement durable et inclusif.