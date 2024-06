Maroc-Palestine: Signature d’un MoU pour renforcer la coopération industrielle

mercredi, 5 juin, 2024 à 16:21

Rabat – Le Maroc et la Palestine ont signé, mercredi à Rabat, un mémorandum d’entente (MoU) en vue du renforcement de la coopération industrielle entre les deux pays.

Paraphé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et le ministre palestinien du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des investissements, Arafat Hussein Suleiman Asfour Abusnina, cet accord vise à raffermir la collaboration et la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité, des marques de qualité et des labels halal entre le Maroc et la Palestine.

A cette occasion, M. Mezzour a souligné que la signature de ce MoU vient approfondir la coopération industrielle et promouvoir les échanges commerciaux entre les deux parties, insistant sur l’importance de cet accord pour le développement économique mutuel.

Le ministre a également mis en avant le potentiel de cette entente pour explorer de nouveaux marchés et opportunités d’investissement, tout en consolidant les liens historiques et fraternels entre le Maroc et la Palestine.

De son côté, M. Abusnina a fait savoir que sa visite a pour objectifs de stimuler les échanges et la coopération technique, commerciale et industrielle avec le Royaume ainsi que de favoriser un échange d’expertise.

Saluant les progrès significatifs réalisés par le Maroc dans le domaine industriel, le ministre palestinien a relevé que ce protocole d’accord permettra à son pays de tirer parti de l’expertise marocaine.