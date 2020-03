Le Maroc participe à New York à la 51è session de la Commission statistique de l’ONU

jeudi, 5 mars, 2020 à 11:31

Le Maroc et le Kenya, deux économies complémentaires, sont appelés plus que jamais à mutualiser leurs potentiels respectifs pour booster davantage leurs relations et leurs échanges, a souligné l’ambassadeur du Maroc au Kenya et au Burundi et représentant permanent du Royaume auprès d’ONU-Habitat et ONU-environnement, El Mokhtar Ghambou.