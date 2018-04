Maroc-Pays-Bas: Vers la création à Rabat d’une plate-forme de partage des connaissances et de développement de l’entrepreneuriat

samedi, 21 avril, 2018 à 13:13

Rabat – Une déclaration d’intention a été signée, vendredi à Rabat, entre le Centre marocain pour l’innovation et l’entrepreneuriat social (Moroccan CISE) et le ministère des affaires étrangères des Pays-Bas pour la création à Rabat d’un “Orange corner”, une plate-forme dédiée aux jeunes entrepreneurs marocains et entreprises néerlandaises pour l’amélioration de l’innovation, le partage des connaissances et le développement de l’entrepreneuriat.