Maroc PME/GIZ: Signature de 19 conventions de partenariat avec des associations actives dans le domaine de l’entrepreneuriat

vendredi, 24 janvier, 2020 à 9:35

L’ouvrage “Capital et idéologie” de l’économiste français Thomas Piketty a servi de fil conducteur pour une conférence-débat organisée à l’initiative de la Fondation Abderrahim Bouabid, jeudi à Rabat, en présence d’un parterre d’universitaires et de personnalités des mondes de la politique, de l’économie et des finances.