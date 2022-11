Le Maroc possède les potentialités humaines et structurelles nécessaires pour attirer les investissements arabes (M. Mezzour)

mardi, 15 novembre, 2022 à 21:42

Tanger – Le Maroc possède les potentialités humaines et structurelles nécessaires pour attirer les investissements arabes et lui permettre d’assumer le rôle de locomotive de développement sur le plan régional, a souligné, mardi à Tanger, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.