Le Maroc, premier pays à bénéficier l’enveloppe de solidarité de la BERD

jeudi, 30 avril, 2020 à 16:24

Casablanca – Le Maroc est le premier pays à bénéficier de l’Enveloppe de Solidarité lancée par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), a indiqué Marie Alexandra Veilleux-Laborie, directrice en charge du Maroc à cette institution.

“Notre premier client a été le groupe Bank Of Africa-BMCE auquel nous avons accordé un package de financement de 145 millions d’euros (M€) la semaine dernière”, a-t-elle fait savoir dans une interview accordée à la MAP, notant que la BERD a été le premier bailleur de fonds à lancer, en mi-mars, une enveloppe de solidarité d’un milliard d’euros dans le monde.

“L’objectif de ce package est triple: continuer de soutenir notre partenaire bancaire de longue date et la liquidité bancaire, soutenir l’économie réelle pour garantir une certaine résilience des petites et moyennes entreprises (PME) et accroître la ligne qui promeut les échanges commerciaux à l’international pour justement soutenir les importations et les exportations du Maroc, lesquelles subissent aujourd’hui la crise de plein fouet”.

La deuxième réponse apportée au Maroc consiste en l’accompagnement technique des PME qui est financé par l’Union européenne. A cet effet, la BERD a lancé en ligne des webinaires de formation, dont les premiers, portant sur la formation sur le marketing digital, se sont adressés aux femmes chefs d’entreprises. “Bientôt, nous allons lancer des webinaires concernant le secteur de la santé”, a annoncé Mme Veilleux-Laborie.

“Ces deux actions sont des réponses immédiates, mais notre objectif est également de préparer la sortie de crise et soutenir des projets qui s’inscrivent dans des politiques publiques de long terme. C’est pourquoi nous accompagnons le ministère de l’Agriculture dans l’implémentation du plan «Generation Green» avec un prêt de 150 M€”, a relevé la responsable.

Vendredi dernier, le conseil d’administration de la BERD a approuvé la deuxième phase de cette Enveloppe de Solidarité pour 21 milliards d’euros sur 2020-2021 avec cinq composantes principales, dont une enveloppe de résilience de 4 Md€ destinée à fournir des liquidités d’urgence à court terme aux partenaires et filiales (entreprises et institutions financières) de la banque et un soutien aux services vitaux d’infrastructure, tels que l’électricité et l’eau, a-t-elle fait savoir.