Le Maroc prend part à Kigali au Commonwealth Business Forum

mardi, 21 juin, 2022 à 17:13

Kigali – Le coup d’envoi du Commonwealth Business Forum (CBF 2022) a été donné, mardi dans la capitale rwandaise Kigali, avec la participation d’environ mille délégués et hommes d’affaires représentant plus de 50 pays, dont le Maroc.

Le Royaume a été représenté à ce forum, qui constitue l’un des évènements phares de la Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM 2022), par Mohammed Boustta, responsable de la section Afrique non francophone à l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE).

Le secteur privé marocain a été également présent à ce forum d’affaires de trois jours à travers “Cooper Pharma”, producteur, distributeur et exportateur de spécialités pharmaceutiques devenu un acteur de référence de la région Afrique.

Organisé dans le cadre d’un partenariat entre le gouvernement du Rwanda et le Conseil des entreprises et de l’investissement du Commonwealth (CWEIC), ce forum aborde notamment le rôle du Commonwealth dans la reconstruction et la redynamisation de l’économie mondiale ainsi que les solutions permettant d’accélérer la relance post-covid.

Dans une déclaration à la MAP, M. Boustta, qui représente de directeur général de l’AMDIE Youssef El Bar, a indiqué que la participation du Maroc à cet évènement vise à attirer des investissements dans les secteurs porteurs et à prospecter les opportunités de partenariat et d’affaires.

“La participation de l’AMDIE à ce forum d’affaires vise également à promouvoir l’offre Maroc et ses atouts en termes d’opportunités d’export et d’investissement auprès des opérateurs économiques et institutionnels des pays participants”, a-t-il déclaré.

A travers cette participation, l’AMDIE ambitionne aussi de s’ouvrir sur de nouveaux marchés potentiels, notamment ceux des pays membres du Commonwealth, a ajouté M. Boustta.

D’après les organisateurs, le forum CBF 2022 a été conçu pour échanger des connaissances, contribuer à un dialogue percutant et créer des liens significatifs entre les participants à travers des conférences-débat thématiques mais aussi des rencontres B to B.

Cette rencontre est également destinée à contribuer et façonner les agendas des politiques, des programmes et des partenariats, et à découvrir de nouveaux marchés et opportunités à travers le Commonwealth.

Les dirigeants de tout un continent linguistique, surtout économique, se réunissent à Kigali dans le courant de cette semaine, du 20 au 26 juin, à l’occasion de la Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth.

Prévu en 2020 et reporté à plusieurs reprises en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, ce sommet est destiné à réaffirmer les valeurs qui lient les pays membres du Commonwealth et se pencher sur des questions vitales, notamment la reprise post-covid, la lutte contre le changement climatique, la stimulation du commerce et la promotion du développement durable.

Cet événement majeur, qui devrait attirer plus de 5000 participants sous le thème “Offrir un avenir commun : connecter, innover, transformer”, comprend quatre forums thématiques consacrés aux jeunes, aux femmes, aux entreprises (CBF 2022) et à la société civile. A l’issue de ces rencontres, les chefs de gouvernement se rassembleront samedi en privé pour discuter de la collaboration sur les priorités mondiales et du Commonwealth.