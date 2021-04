Maroc: Redressement de l’économie de 0,7% au T1-2021 (HCP)

lundi, 5 avril, 2021 à 14:53

Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM) réunissent, à partir de ce lundi, leurs assemblées annuelles du printemps, encore une fois sous un format virtuel, signe que la pandémie de coronavirus continue de planer sur le monde. Les nouvelles vagues d’infections sont sources d’incertitudes persistantes. Mais l’heure est clairement déjà aux réflexions sur la reconstruction sur de nouvelles bases dans l’espoir d’une relance résiliente, inclusive et plus respectueuse de l’environnement.