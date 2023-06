Le Maroc réélu au Conseil de l’Association internationale de signalisation maritime

dimanche, 4 juin, 2023 à 22:05

Rabat – Le Maroc a été réélu membre du conseil de l’Association internationale de signalisation maritime (AISM) pour la période 2023-2027 à l’occasion de la tenue de la 14ème Assemblée générale de l’AISM et de sa 20ème conférence, à Rio de Janeiro, au Brésil.

Un communiqué du ministère de l’Equipement et de l’Eau indique que le Royaume, en tant que membre national de l’AISM, s’est porté candidat, parmi 26 autres Etats membres, pour décrocher un siège au Conseil de l’AISM, ajoutant qu’une forte délégation marocaine a pris part aux travaux de la conférence de l’Association et de son assemblée générale.

Aussi, une campagne de promotion a été menée conjointement par le ministère de l’Equipement et de l’Eau et le ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger.

Le Maroc représente le seul pays arabe et africain au sein du Conseil de l’AISM aux côtés de 23 Etats membres. Cette réélection du Royaume traduit ainsi la confiance dont il jouit auprès de la communauté maritime internationale et constitue une reconnaissance internationale des avancées réalisées par le Maroc dans le secteur portuaire et maritime, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

La réélection du Maroc, aux côtés de l’AISM et de ses États membres nationaux, va lui permettra de contribuer à l’affermissement de ses missions et de confirmer sa position au sein de la communauté maritime internationale dans les domaines liés à la sécurité de la navigation maritime et la protection du milieu marin, relève le communiqué.

Le Maroc continuera à œuvrer au soutien des actions menées par l’AISM, notamment, en positionnant la sécurité de la navigation maritime en Afrique parmi les axes prioritaires de la stratégie menée par cette association et y traduire sa devise “des voyages réussis, une planète durable”, conclut le communiqué.