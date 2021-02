Le Maroc réitère son engagement sans faille en faveur de l’économie bleue (M. Akhannouch)

mardi, 2 février, 2021 à 17:23

L’opération de vaccination du personnel de l’enseignement relevant de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Béni Mellal-Khénifra contre le nouveau Coronavirus, se poursuit dans de bonnes conditions, et ce en parfaite coordination avec les autorités locales et sanitaires.