Le Maroc respecte les exigences de transparence fiscale (Département d’État US)

mardi, 27 juin, 2023 à 20:06

Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid a affirmé, mardi, que son département planche actuellement sur l’élaboration d’une stratégie pour mieux valoriser et préserver le patrimoine culturel marocain, et ce en étroite coordination avec d’autres secteurs.