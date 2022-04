Maroc: un rôle significatif à jouer dans l’approvisionnement de l’Europe en énergie verte (M. Alj)

mercredi, 13 avril, 2022 à 13:35

Le journal sénégalais “EnQuête” a consacré mercredi un dossier aux relations existant entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal en mettant en avant les secrets d’une “intégration réussie” de la Communauté marocaine dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest, dans “un monde où des barrières sont de plus en plus érigées entre les peuples” .