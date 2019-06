Le Maroc se consolide comme premier fournisseur de l’Espagne en fruits et légumes au T1 2019

vendredi, 7 juin, 2019 à 20:34

Madrid – Le Maroc a consolidé sa position de premier fournisseur de l’Espagne en fruits et légumes frais au premier trimestre de 2019, avec des exportations d’une valeur de 264 millions d’euros entre janvier et mars, selon la Fédération espagnole des associations de producteurs exportateurs de fruits, légumes, fleurs et plantes vivantes (FEPEX).