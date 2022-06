Le Maroc sera à l’honneur à Aix-les-Bains, du 24 juin au 10 juillet

vendredi, 17 juin, 2022 à 21:49

Les prix des ovins et des caprins, notamment, les moutons, au niveau des souks et des marchés à bestiaux sont aux mêmes niveaux que ceux de la campagne agricole précédente à cette même période de Aid Al-Adha, a indiqué, vendredi, le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.