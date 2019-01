Transport aérien: le Maroc et Singapour renforcent leur coopération

mercredi, 9 janvier, 2019 à 13:51

Rabat – Le ministre du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, Mohamed Sajid, et l’ambassadeur de Singapour au Maroc, George Goh, ont convenu d’élaborer des accords de coopération dans les domaines en lien avec le transport aérien, les installations aéroportuaires et touristiques.