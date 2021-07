Le Maroc a su inscrire dans une “sereine souveraineté” la défense de ses intérêts supérieurs, dans un contexte international compliqué (HCP)

lundi, 19 juillet, 2021 à 16:56

Casablanca – Le Maroc a su, avec les Hautes Directives Royales, inscrire dans une “sereine souveraineté” la défense de ses intérêts supérieurs et conforter son poids spécifique sur la scène internationale grâce aux prérogatives régaliennes ayant présidé au nouveau dynamisme que connaît le Royaume, et ce dans un contexte international parmi les plus compliqués, a affirmé le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami.