Maroc Telecom: Un chiffre d’affaires de 36,7 MMDH en 2020

vendredi, 19 février, 2021 à 13:01

Rabat – Le Groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d’affaires de près de 36,77 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2020, en hausse de 0,7% (-0,8% à base comparable) par rapport à la même période une année auparavant.

“La hausse du chiffre d’affaires des filiales Moov Africa et du Haut Débit Fixe au Maroc compense le ralentissement des activités Mobile au Maroc, fortement impactées par le contexte concurrentiel”, précise Maroc Telecom dans un communiqué sur ses résultats consolidés de 2020, publié vendredi.

Sur le seul quatrième trimestre 2020, et malgré la baisse des terminaisons d’appels Mobile au Maroc en décembre 2020, le chiffre d’affaires du Groupe a affiché une hausse de 0,7% (+0,4% à base comparable) pour atteindre 9,27 MMDH, souligne la même source, expliquant cette amélioration notamment par la hausse soutenue des activités des filiales Moov Africa et du Haut Débit Fixe au Maroc.

Dans le détail, les activités du Groupe au Maroc ont généré un chiffre d’affaires de 20,88 MMDH en baisse de 3,7% par rapport à 2019, pénalisées notamment par les effets de la pandémie de Covid-19 sur les activités Mobile et compensées partiellement par la solide dynamique du Fixe et de l’Internet, souligne le communiqué, faisant remarquer que cette évolution est plus marquée au quatrième trimestre de l’année sous l’effet notamment de la baisse des tarifs de terminaison d’appel national, qui s’applique à partir du 1er décembre 2020.

Les activités du Groupe à l’International ont enregistré, quant à elles, un chiffre d’affaires de 16,88 MMDH, en hausse de 1,4 % à base comparable, expliquée par la reprise des activités post-confinement et la progression de la Data Mobile et des services Mobile Money.

Au volet faits marquants du quatrième trimestre de 2020, Maroc Telecom rappelle notamment la mise en place de l’ANRT d’un encadrement pluriannuel des tarifs de terminaisons d’appel Mobile et Fixe, impliquant ainsi une baisse des tarifs pour le Mobile de 35% pour Maroc Telecom, contre 25% pour Orange et 22% pour Inwi avec maintien de l’asymétrie.

En Mauritanie, Mauritel a obtenu une licence 4G pour un montant total de 124 millions de dirhams, indique la même source, notant également que la nouvelle identité visuelle “Moov Africa” a été lancée le 1er janvier 2021. Les dix filiales du Groupe Maroc Telecom (présentes en Mauritanie, Burkina Faso, Gabon, Mali, Côte d’Ivoire, Bénin, Togo, Niger, République Centrafricaine et Tchad) sont désormais réunies autour d’une identité commune.

S’agissant des perspectives du groupe pour l’année 2021, le communiqué indique que sur la base des évolutions récentes du marché et dans la mesure où aucun nouvel événement exceptionnel majeur ne viendrait perturber l’activité du Groupe, Maroc Telecom prévoit, à périmètre et change constants, une baisse du chiffre d’affaires, un repli du résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) et un CAPEX (acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles comptabilisées sur la période) de maximum 15% du chiffre d’affaires, hors fréquences et licences.