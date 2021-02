Maroc Telecom compte près de 73 millions de clients en 2020

vendredi, 19 février, 2021 à 12:58

Rabat – La base clients du groupe Maroc Telecom a progressé de 8,1% en 2020, s’établissant à près de 73 millions de clients, a indiqué le Groupe vendredi.

Cette hausse s’explique notamment par la croissance des parcs des filiales Moov Africa et du Fixe au Maroc, précise Maroc Telecom dans un communiqué sur ses résultats consolidés de 2020.

Dans le détail, le parc Mobile au Maroc compte 19,5 millions de clients à fin 2020, en baisse de 2,8% sur un an, fait savoir la même source, notant que le chiffre d’affaires Mobile a reculé de 6,5% par rapport à la même période de 2019, à 13,351 milliards de dirhams (MMDH), impacté par les effets de la pandémie de Covid-19 et le contexte concurrentiel.

S’agissant de l’ARPU mixte de 2020 (le chiffre d’affaires généré par les appels entrants et sortants et par les services de données nets des promotions, hors roaming et ventes d’équipement, divisé par le parc moyen de la période) il a baissé de 6,9% sur un an à 54,3 dirhams.

Le communiqué fait en outre savoir que le parc Fixe a maintenu sa bonne dynamique, en affichant une progression de 6,6% à 2 millions de lignes, notant que le parc Haut Débit compte désormais 1,7 million d’abonnés, en hausse de 10,4%.

Les activités Fixe et Internet au Maroc continuent d’améliorer leur performance et génèrent un chiffre d’affaires de 9,52 MMDH, en hausse de 2,8% par rapport à 2019. Cette croissance s’est accentuée au cours des trois derniers mois de l’année, grâce à l’engouement que connaissent les offres FTTH et le service ADSL.

A l’international, le parc mobile a dépassé les 49,22 millions de clients répartis sur la Mauritanie (2,64 millions), Burkina Faso (9,38 millions), Gabon (1,63 million), Mali (9,68 millions), Côte d’ivoire (10,05 millions), Bénin (4,68 millions), Togo (3,38 millions), Niger (3 millions), Centrafrique (189.000) et Tchad (4,577 millions).