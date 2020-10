Maroc Télécom: le RNPG en retrait de 2,6% à plus 4,52 MMDH à fin septembre

lundi, 19 octobre, 2020 à 9:29

Rabat – Maroc Télécom a réalisé au terme des neuf premiers mois de 2020, un Résultat Net ajusté part du Groupe (RNPG) de près de 4.526 millions de dirhams (MDH), en retrait de 2,6%, selon les résultats consolidés du Groupe publiés lundi.

Le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) a atteint près de 14,36 MMDH, en légère baisse de 0,3% grâce à la progression de 6,7% de l’EBITDA ajusté des activités à l’International qui compense en partie la baisse de l’EBITDA ajusté au Maroc, selon un communiqué de Maroc Telecom.

Le taux de marge d’EBITDA ajusté progresse de 0,2 point à base comparable, pour s’établir à 52,2%.

A fin septembre 2020, le résultat opérationnel ajusté du Groupe s’établit à 8,71 MMDH, en baisse de 3,1% du fait de la hausse des amortissements, selon la même source.

Pour ce qui est des flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) ajustés, Maroc Telecom fait savoir qu’elles s’élèvent à plus de 11, 22 MMDH, en hausse de 22,4%, du fait de la baisse des Capex, ajoutant que la dette nette consolidée du Groupe représente 1,0x fois son EBITDA annualisé.

En raison d’une gestion efficace des investissements, adaptée au contexte de la crise actuelle, les Capex (hors fréquences et licences) ressortent en baisse de 38,5% à fin septembre 2020, relève Maroc Telecom.

L’opérateur souligne d’autre part que les revenus des activités du Groupe au Maroc s’établissent à plus de 15,72 MMDH, en baisse de 3,6% du fait du recul du chiffre d’affaires Mobile.

Privé de revenus importants liés au tourisme et aux MRE, le segment Mobile continue de subir les effets de la crise du Covid-19 notamment sur l’entrant international et le roaming. Cette baisse est atténuée par la hausse du chiffre d’affaire Fixe qui augmente de 2% sur les neuf mois de l’année (+3% sur le seul troisième trimestre 2020).

Commentant ces résultats, le Président du Directoire du Groupe Maroc Telecom, Abdeslam Ahizoune, a indiqué que dans ce contexte de crise sanitaire mondiale et de durcissement de la concurrence, la stratégie de diversification à l’international, initiée par Maroc Telecom depuis plusieurs années, démontre à nouveau son succès. Les actifs à l’international permettent en effet au Groupe d’améliorer sa résilience dans cette conjoncture difficile.

“Maroc Telecom a également fait preuve d’une grande capacité d’adaptation pour faire face aux effets de la crise et ce à travers l’adoption, dès le début de la pandémie, de plans d’optimisation des coûts et d’une gestion optimisée des investissements”, a-t-il constaté.

Et d’ajouter que le Groupe poursuit par ailleurs la modernisation des infrastructures et des services afin d’offrir aux clients la meilleure qualité et la plus large couverture au niveau de tous les pays de présence.