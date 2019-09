Maroc-USA: Workshop sur l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique national (ONEE)

lundi, 30 septembre, 2019 à 23:24

Rabat-L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a organisé, les 25 et 26 septembre 2019 au Centre des sciences et techniques de l’électricité, un workshop sur l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique national, et ce dans le cadre du partenariat entre l’Office, l’ambassade des Etats Unis au Maroc, le Département américain de l’Energie et le National Renewable Energies Laboratory (NREL).