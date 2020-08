Deux Marocaines sur la liste Women Behind Middle Eastern Brands

dimanche, 2 août, 2020 à 22:03

Dubaï- Deux femmes marocaines figurent sur la liste “Women Behind Middle Eastern Brands” 2020 du Magasine Forbes.

Sur la liste forbes des marques commerciales créées par des femmes, l’on trouve Salwa Akhannouch pour sa marque Yan & One et Mouna Abbassi pour la marque “Izil Beauty”.

La liste du Magazine forbes comprend des femmes originaires de la région du Moyen orient ou celles ayant créé des marques commerciales dans la région.

Selon le magazine, Salwa Akhannouch a lancé en 2017 Yan & One, une marque réputée dans le monde de la beauté, de la cosmétique et du bien-être et dont les produits sont utilisés par des célébrités.

Salwa Akhannouch est aussi la fondatrice et PDG du groupe Aksal, distributeur exclusif des marques commerciales leader au Maroc.

S’agissant de Mouna Abbassi, elle a créé la marque “Izil Beauty” en 2012 à Dubaï. Elle s’est spécialisée dans le développement des produits de beauté et a créé son usine de produit cosmétique l’année dernière à Ras el Khaïmah aux Emirats arabes unis.

La liste forbes comprend 40 femmes leaders dans le domaine des affaires ayant créé des marques commerciales dans la région du Moyen orient.