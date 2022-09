Maroc/Corée du Sud: la production des engrais, un des secteurs de partenariats potentiels (expert)

vendredi, 23 septembre, 2022 à 16:05

Rabat – Le Senior Fellow au Policy Center for the New South (PCNS), Fathallah Oualalou a indiqué, vendredi à Rabat, que le Maroc et la Corée du sud peuvent sceller des partenariats dans plusieurs secteurs, notamment la production des engrais et la logistique.