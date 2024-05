Maroc/EEAU: une ambition partagée à promouvoir l’économie du savoir (DG de Digital Dubai)

mercredi, 29 mai, 2024 à 15:12

Marrakech – Le Maroc et les Emirats Arabes Unis partagent la même ambition et la même détermination à promouvoir l’économie du savoir pour répondre aux aspirations de la jeunesse arabe et africaine, a indiqué, mercredi à Marrakech, le Directeur général de Digital Dubai, Hamad Obaid Al Mansouri.

Intervenant à l’ouverture de la deuxième édition de “GITEX AFRICA Morocco”, M. Al Mansouri a souligné que le Maroc est animé d’une forte volonté lui permettant de se positionner aux premières loges à l’échelle mondiale, grâce à son riche patrimoine et à ses potentialités et capacités.

Le Maroc est constamment déterminé à consolider son ouverture et ses interactions avec les expériences mondiales, a-t-il ajouté, notant dans ce sens que le Maroc et les Emirats Arabes Unis ne cessent de renforcer leurs liens d’amitié et de coopération.

Et de préciser que le processus de la transition digitale au Maroc comme aux Emirats Arabes Unis a démarré depuis le début des années 2000, notant que le monde d’aujourd’hui fait face à d’importantes mutations et est devenu un petit village, d’où l’importance d’aller de l’avant dans “le combat de développement durable qui est la nôtre tous”.

Il a, par ailleurs, plaidé en faveur de davantage de coopération à l’échelle arabe et africaine en matière d’intelligence artificielle, des big-data et de développement des stratégies modernes axées sur les nouvelles technologies pour le bien être de tout un chacun.

Pour sa part, le Directeur Général de “Smart Africa”, Lacina Koné, a relevé que cet événement phare de la high-tech jouit d’une importance cruciale en ce sens qu’il rassemble des leaders africains et des acteurs publics et privés de la technologie ayant pour objectif commun d’assurer la transition digitale du continent africain et, partant, assurer la prospérité et le progrès des Africains.

Il a, d’autre part, estimé que l’Afrique est appelée non seulement à adopter les Nouvelles technologies mais aussi à contribuer à la création et au développement des écosystèmes de l’innovation technologique en vue d’accompagner l’essor socio-économique que connait le continent.

Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la cérémonie d’ouverture de la 2ème édition du Gitex Africa Morocco, a été marquée par la présence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, de plusieurs membres du gouvernement et des personnalités de divers horizons.

Cet événement phare connait la participation de plus de 1.500 exposants, représentant plus de 130 pays.

Initiée par Kaoun international, la filiale internationale du Dubaï World Trade Centre, et porté par l’Agence de Développement du Digital, sous la tutelle du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, ce Salon, le plus grand de la Tech et des start-ups en Afrique, connait la participation d’éminents experts et spécialistes de renommée mondiale ainsi que de décideurs politiques.