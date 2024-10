Maroc/Estonie : volonté commune de renforcer les relations économiques

lundi, 21 octobre, 2024 à 18:41

Rabat – Les moyens de renforcement des relations économiques entre le Maroc et l’Estonie ont été au centre des entretiens, lundi à Rabat, entre le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna.

Cette rencontre a également permis aux deux parties d’examiner les perspectives de coopération bilatérale dans plusieurs domaines, notamment les échanges commerciaux et le développement des investissements.

Intervenant à cette occasion, M. Mezzour a indiqué que cette rencontre constitue une opportunité pour discuter des moyens de développer les partenariats entre les deux pays dans le domaine de l’information, de la technologie, de la gestion électronique et de l’innovation.

Mettant en avant les nombreux atouts du Maroc, ses avantages compétitifs et les opportunités d’investissement qu’il offre, M. Mezzour a souligné le rôle crucial de la stratégie industrielle mise en place par le Royaume, ainsi que celle de digitalisation, récemment lancée, dans l’émergence d’un “tissu industriel local dynamique”.

“Le Maroc dispose d’une base industrielle compétitive, d’infrastructures et de ressources humaines nécessaires, ainsi que d’un climat d’affaires favorable,” a-t-il ajouté, mettant en exergue les diverses opportunités offertes par le Royaume dans des secteurs porteurs tels que l’automobile, l’aéronautique, le textile, le secteur pharmaceutique et les énergies renouvelables.

De son côté, M. Tsahkna a fait savoir que 99% des services publics de son pays sont désormais disponibles en ligne, grâce à l’implémentation de systèmes de gouvernance électronique innovants.

Il a, par la même occasion, salué le leadership du Royaume en Afrique en matière de digitalisation, exprimant la volonté de son pays d’œuvrer de concert avec le Maroc dans ce domaine afin de tirer mutuellement profit de l’échange d’expériences.

M. Tsahkna a, en outre, mis l’accent sur l’importance de cette rencontre qui “nous a permis de discuter des possibilités de coopération entre nos deux pays tant sur le niveau public et privé”, précisant qu’avec les diverses stratégies mises en place par le gouvernement marocain, “nous envisageons de collaborer ensemble afin de créer des emplois et d’attirer plus d’investissements et d’innovations”.