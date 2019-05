Maroc/Grande Bretagne : Volonté commune pour une coopération accrue en matière agricole et de la pêche

jeudi, 30 mai, 2019 à 21:13

Rabat – Le ministre de l’Agriculture et de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a reçu, jeudi à Rabat, le ministre britannique du Commerce international, Liam Fox, en visite officielle au Maroc.