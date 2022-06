Maroc/Libye: Signature à Rabat d’un mémorandum d’entente pour le renforcement de la planification

jeudi, 9 juin, 2022 à 18:45

Rabat- Un mémorandum d’entente a été signé, jeudi à Rabat, entre le Haut-Commissariat au Plan (HCP) et le Conseil libyen de la planification, pour le renforcement de la coopération des deux institutions dans les domaines de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation des politiques publiques et des stratégies nationales.

Paraphé par Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami et le Président du Conseil libyen de la planification, Meftah Abdelwahed, cet accord vise à faire en sorte de coordonner les positions des deux parties lors de réunions régionales ou internationales, conformément aux orientations officielles des deux pays et particulièrement dans le cadre du reporting de l’évaluation de l’agenda 2030 pour le développement durable et de l’agenda 2063 du continent africain.