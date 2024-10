Marrakech Air Show 2024 : Signature de plusieurs accords de partenariat dans le domaine de l’aéronautique

jeudi, 31 octobre, 2024 à 11:44

Marrakech – Plusieurs accords de partenariat dans le domaine de l’industrie aéronautique ont été signés mercredi, en marge de la 7ème édition du Salon International de l’Aéronautique et du Spatial “Marrakech Air Show 2024” (MAS 2024).

Ces conventions de partenariat ont été signées en présence notamment du Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, du ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Ryad Mezzour, du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, M. Abdeltif Loudyi, ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires, marocaines et étrangères.

Signé entre le gouvernement marocain et Embraer, le premier mémorandum d’entente vise à lancer des projets conjoints dans l’industrie aéronautique marocaine, couvrant les domaines de l’aviation commerciale, de la défense et de la mobilité aérienne urbaine.

Paraphé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Ryad Mezzour, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, le Directeur Général de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), Ali Seddiki et le président et PDG d’Embraer Commercial Aviation, Arjan Meijer, cet accord couvre des opportunités dans les domaines de l’aviation commerciale, de la défense et de la mobilité aérienne urbaine, en offrant un cadre pour construire un écosystème sourcing intégré au Maroc, favorisant l’innovation et la croissance économique et contribuant à la création d’emplois ainsi qu’au développement des compétences locales.

Ce projet de coopération prendra également en compte un large éventail de domaines à développer par étapes progressives, notamment la formation et la MRO (Maintenance, Réparation et opérations).

D’autres domaines seront explorés pour des collaborations potentielles, notamment le domaine de Recherche et Technologie, en particulier dans la décarbonisation, la mobilité propre, l’aviation durable et les carburants d’aviation durable.

L’impact économique potentiel estimé de tous les projets, une fois terminés, y compris la maintenance, réparation et révision, la formation, le développement de l’écosystème et d’autres domaines, atteindra 300 millions de dollars US avec la création de 300 emplois d’ici 2030, et jusqu’à 1 milliard de dollars US et la création de 1000 emplois d’ici 2035.

Le deuxième accord de partenariat, signé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Ryad Mezzour, le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, M. Abdeltif Loudyi, et le président de l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P), Hicham El Habti, vise la création d’un centre de recherche en fabrication avancée en partenariat avec Boeing, baptisé “The Africa Center for Manufacturing Excellence” (ACME).

Ce centre, dont Boeing sera membre fondateur de l’ACME, fera partie de l’UM6P et sera situé au Maroc (Nouaceur).

ACME est le premier centre de Recherche et développement en Afrique avec le “label Boeing” à vocation internationale, basé sur un modèle de consortium s’appuyant sur la collaboration d’entreprises de différents secteurs pour développer la R&D, proposer des solutions innovantes et créer de la valeur ajoutée pour ses membres.

Le centre renforcera l’influence du Royaume dans le domaine de la R&D, en se positionnant sur des technologies clés, notamment la fabrication avancée, l’industrie 4.0, l’automatisation et les nouveaux matériaux.

Lors de cette cérémonie, un troisième accord a été signé par le directeur général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), M. Khalid Safir et Stéphane Burton, CEO de “Sabena Aerospace” pour le renforcement de la coopération entre les deux parties dans des domaines d’intérêt commun.

Par la même occasion, il a été procédé à la signature de trois accords entre la Société SAFRAN et des partenaires marocains dans le cadre de la création de son nouvel atelier de maintenance et réparation (MRO), dédié aux moteurs d’avions. Situé à proximité de l’aéroport de Casablanca, ce projet sera opérationnel dès 2026.

Ces accords interviennent dans la continuité du Protocole d’accord, dont la cérémonie de signature a été présidée lundi dernier, à Rabat, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président français, M. Emmanuel Macron.

Signé par Jean-Paul Alary, Président de Safran Aircraft Engines et la Directrice générale du Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS), le premier mémorandum d’entente vise à répondre aux besoins de l’atelier de maintenance existant (Safran Aircraft Engine Services Morocco 2) avec Royal Air Maroc et de ce nouvel atelier dédié au LEAP.

Cet accord prévoit, dès le premier trimestre 2025, le développement et la mise en place de parcours de formation pouvant accueillir entre 60 et 100 stagiaires par an.

Ces derniers bénéficieront d’infrastructures existantes ou en développement, au sein d’instituts de formation de premier plan.

Le deuxième accord signé par le directeur générale de la CDG, Khalid Safir et le président de Safran Aircraft Engines, Jean-Paul Alary, concerne l’offre de vente d’un terrain d’environ 6 hectares avec MedZ (société détenue par la CDG).

Le troisième accord, signé par Jean-Paul Alary, Président de Safran Aircraft Engines et Hamid Benbrahim El Andaloussi, président de Midparc, porte sur l’implantation du nouvel atelier au sein de la zone franche Midparc, située dans la zone aéroportuaire de Casablanca et la signature d’un contrat de prestation avec Midparc relatif à la mise en œuvre du projet immobilier associé.

Ce nouveau site de maintenance emploiera à terme plus de 600 personnes. Il disposera d’une capacité de maintenance de 150 moteurs par an et permettra ainsi de répondre au succès du moteur LEAP, en particulier pour les compagnies aériennes situées en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Marrakech Air Show 2024, qui rassemble les leaders du secteur autour de thématiques majeures, se veut à la fois une vitrine de premier plan des dernières innovations du secteur et une plateforme de rencontre pour les professionnels en quête d’opportunités d’affaires.

Organisé conjointement par le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Administration de la Défense Nationale et MEDZ, filiale de la CDG, cette 7ème édition, dont les Emirats Arabes Unis sont l’invité d’honneur, met en lumière l’importance croissante du Maroc sur la scène aéronautique mondiale.