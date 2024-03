Marrakech : Les évolutions qu’a connues le secteur de l’emploi ont incité les gouvernements à adopter des approches renouvelées (ministre)

jeudi, 29 février, 2024 à 23:36

Marrakech – Les évolutions qu’a connues le secteur de l’emploi ont incité les gouvernements à adopter des approches renouvelées et à effet direct et immédiat au profit des populations, en particulier pour les jeunes et les femmes, qui ont été les catégories les plus affectées pendant la pandémie de la Covid-19, a affirmé, jeudi à Marrakech, le ministre de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.