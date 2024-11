Marrakech à l’heure du Forum annuel des parties prenantes du “Partenariat pour le stockage d’énergie”

lundi, 4 novembre, 2024 à 19:21

Marrakech – Plus de 150 participants représentant 24 pays à travers le monde, se sont réunis, lundi à Marrakech, à l’occasion du Forum annuel des parties prenantes du “Partenariat pour le stockage d’énergie” (ESP-Energy Storage Partnership).

Organisée par la Banque mondiale, en collaboration avec MASEN (Moroccan Agency for Sustainable Energy), cette rencontre, dont les travaux se poursuivent jusqu’au 07 novembre, vise à partager les expériences dans le domaine de stockage d’énergie et à présenter les dernières nouveautés et tendances des technologies en la matière.

Ce Forum qui est jumelé cette année à la 11ème réunion de l’ESP, connait la participation d’entreprises privées du secteur des batteries et du stockage d’énergie, des clients gouvernementaux de la Banque mondiale, des partenaires de cette initiative et des experts du domaine.

Dans une déclaration à la MAP, Hicham Bouzekri, directeur de la recherche et développement et intégration industrielle au sein de MASEN, a souligné que le Maroc se positionne comme leader dans le domaine du secteur du stockage d’énergie, notamment à travers le complexe solaire Noor Ouarzazate, relevant que plusieurs pays participants ont exprimé leur souhait de tirer profit de cette expérience marocaine pionnière.

“Le Maroc est en train de renforcer ce partenariat par la mise en place d’une plateforme de test des batteries de stockage d’énergie, qui va permettre dans l’avenir une intégration plus forte d’énergies renouvelables dans le contexte marocain et dans le contexte africain plus tard”, a-t-il fait savoir.

Ce forum abordera aussi les défis régionaux notamment l’adduction en électricité des 300 millions d’Africains, qui n’ont pas encore accès à l’électricité, a-t-il enchainé, exprimant la disposition du Royaume à partager sa riche expérience et ses capacités cumulées dans ce domaine pendant des décennies, grâce à la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

“MASEN est dans une nouvelle phase de sa coopération avec la Banque mondiale, qui permettra au Maroc d’accueillir une infrastructure pour le test et la formation dans les batteries”, a-t-il indiqué.

Dans une déclaration similaire, le représentant de l’ESP (Banque mondiale), Tarek Keskes, a relevé la forte symbolique de ce forum, qui coïncide avec le 5è anniversaire du lancement de cette initiative, célébrant cinq années de collaboration, d’innovation et de progrès dans le domaine du stockage d’énergie.

Cette initiative a été lancée en 2019 avec 29 partenaires pour parvenir à 60 aujourd’hui, a-t-il précisé, mettant l’accent sur l’impact de ce partenariat en tant qu’un instrument important permettant au niveau de la Banque mondiale de soutenir des projets d’investissement en matière de stockage d’énergie.

La Banque Mondiale a mobilisé jusqu’à aujourd’hui environ 960 millions de dollars, dans le cadre de ce partenariat, pour des projets de collaboration avec des fonds climatiques dans plus de 30 pays, a-t-il enchaîné, mettant en relief le rôle du Maroc à travers MASEN, dans le cadre de l’ESP.

Par ailleurs, la 11ème réunion des partenaires ESP rassemblera, mercredi, les partenaires pour discuter de leurs récentes initiatives liées au stockage d’énergie, suivie d’une série de tables rondes ainsi que de sessions axées sur des sujets prioritaires pour l’avenir de l’ESP.

Au programme de cet événement figurent aussi des visites de sites à Ouarzazate ainsi qu’au Parc des Energies Vertes et les installations de recherche sur les batteries à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Benguérir.

Organisé dans le cadre du Programme d’assistance à la gestion du secteur énergétique (ESMAP) de la Banque mondiale, l’ESP est une initiative mondiale impliquant des laboratoires nationaux, des instituts de recherche, des agences de développement et des organismes philanthropiques.

L’ESP compte actuellement près de 60 partenaires qui travaillent ensemble pour développer une base de connaissances en matière de stockage d’énergie et des solutions adaptées aux besoins des pays en développement.

Cette initiative vise à favoriser la coopération technologique internationale et la formation pour développer de nouvelles solutions de stockage d’énergie adaptées aux besoins et aux conditions des pays en développement.