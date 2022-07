Marrakech : M. Mezzour appelle à promouvoir un modèle d’aménagement des ZI durables en PPP

jeudi, 21 juillet, 2022 à 19:45

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor et le ministre Burkinabé du Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises, Abdoulaye Tall, ont mis en avant, jeudi à Rabat, le bilan “riche” de la coopération bilatérale en matière de promotion et de développement de l’artisanat.