Marrakech: Ouverture du 2è Forum arabe pour la protection de l’environnement dans le domaine de l’industrie de l’aviation civile

lundi, 26 février, 2024 à 18:37

Marrakech – Les travaux du 2è Forum arabe pour la protection de l’environnement dans le domaine de l’industrie de l’aviation civile, ont débuté lundi, à Marrakech, avec la participation de représentants des autorités d’aviation civile, des aéroports et des compagnies aériennes issus des pays arabes.

Organisé par l’Organisation arabe de l’aviation civile (OAAC), avec le soutien du ministère du Transport et de la Logistique (Direction générale de l’aviation civile), ce forum de deux jours vise à discuter des moyens de renforcer un système de transport aérien durable et respectueux de l’environnement dans la région arabe en abordant des sujets liés à la protection de l’environnement.

Au programme de cette rencontre figurent une trentaine d’exposés dans le domaine, présentés par des experts représentant 14 pays, 8 organisations et entreprises du secteur de l’industrie aéronautique et de nombreux acteurs du secteur.

Lors de cette rencontre, les participants débattent de questions se rapportant à la réduction à zéro des émissions de CO2 résultant de l’aviation internationale et à la mise en œuvre du Régime de compensation et de réduction du carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) et du Programme national de réduction des émissions de carbone (SAP).

Il s’agit aussi de thématiques liées au carburant d’aviation durable, le carburant d’aviation à faible teneur en carbone, le carburant d’aviation propre, les techniques, la nuisance aérienne et la qualité de l’air local et les aéroports respectueux de l’environnement.

L’OAAC, dont le siège social est établi à Rabat, représente les autorités de l’aviation civile à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, et compte 22 Etats membres.

Depuis sa création en 1996, l’OAAC œuvre à fédérer les efforts des autorités nationales compétentes et à multiplier les partenariats avec les autres organisations internationales et régionales, en signant plusieurs accords et conventions.