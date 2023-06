Marrakech : participation distinguée de l’ANRT au GITEX Africa 2023

jeudi, 1 juin, 2023 à 17:44

Marrakech – L’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), établissement public chargé de la régulation et de la réglementation du secteur des télécommunications, prend part aux travaux de la première édition de “GITEX Africa Morocco”, ouverts mercredi à Marrakech.

Ainsi, la responsable de l’Observatoire des marchés à l’ANRT, Ikrame Belabbes, a relevé dans une déclaration à la MAP à l’occasion d’une visite à leur stand, que la société marocaine a pris le tournant du numérique en termes d’équipement et d’usage et que l’évolution du secteur a été marquée essentiellement ces dernières années par une forte connectivité avec neuf marocains sur dix qui utilisent internet et un usage intense de la data mobile ainsi qu’un équipement généralisé en smartphone quelque soit le milieu, l’âge et le genre.

Pour sa part, le chef de la division du contrôle technique à l’ANRT, Hassan Talib a indiqué que l’ANRT en tant que régulateur du secteur des télécommunications au Maroc est chargée du suivi de la qualité de services des réseaux publics des télécommunications dans l’objectif de protéger le consommateur.

Dans ce sillage, l’ANRT mène des campagnes d’évaluation de la qualité des services des réseaux publics de télécommunications notamment pour les réseaux mobiles pour la téléphonie et l’internet mobile et des campagnes pour l’évaluation de la qualité de service durant les événements ainsi qu’une campagne par année générale qui porte sur plus de 70 villes et tous les axes de transport, les autoroutes, les routes nationales et les axes ferroviaires.

Par ailleurs, M. Talib a présenté une solution de contrôle du spectre par drone composée d’un engin volant drone avec une plateforme de mesure des fréquences radioélectriques géré par l’ANRT en tant que régulateur du spectre des fréquences, expliquant que cette solution sert à mesurer la conformité des émissions radioélectriques et les effets de rayonnement sur la santé et aussi permet, depuis une station de contrôle terrestre, de visualiser la situation exacte de l’usage des fréquences par les opérateurs et par tout type d’usager de fréquences.

Plus grand événement d’entrepreneuriat en Afrique, “GITEX Africa” est une initiative de “GITEX GLOBAL” à Dubaï, le plus grand Salon mondial de la technologie et des startups, classé comme le meilleur au monde par les dirigeants mondiaux de la technologie, et qui fait escale pour cette première édition au Maroc, retraçant son engagement pour accélérer le développement des infrastructures numériques en Afrique.

Portée par l’Agence de Développement du Digital (ADD) sous la tutelle du ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, cette rencontre réunit, trois jours durant, des dirigeants des secteurs public et privé, des décideurs politiques, des investisseurs et des universitaires pour des échanges intensifs entre les secteurs public et privé de la future plus grande économie numérique du monde.