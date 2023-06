Marrakech : Réunion pour le suivi des programmes “PRDTS” et “PNAEPI”

mardi, 27 juin, 2023 à 11:41

Marrakech – Le suivi du Programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales (PRDTS) et du Programme National pour l’Approvisionnement en Eau Potable et l’Irrigation (PNAEPI) 2020-2027 a été au centre d’une réunion de travail tenue lundi à Marrakech.