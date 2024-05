Marrakech : Signature d’une convention pour la généralisation du programme “JobInTech” à 15.000 jeunes

jeudi, 30 mai, 2024 à 14:50

Marrakech – Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et Maroc Numeric Cluster (MNC) ont signé, au Gitex Africa à Marrakech, une convention pour la généralisation du programme “JobInTech”, avec l’objectif de former 15.000 jeunes dans les métiers du numérique à travers les différentes régions du Royaume à l’horizon 2026.

Après une phase pilote réussie de juin 2023 à juin 2024, qui a permis de former 1.000 apprenants sur l’axe Casablanca-Rabat avec un taux d’insertion professionnelle supérieur à 73% à ce jour, cette convention étend désormais le programme à l’ensemble du Royaume, indiquent le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, la CDG et MNC dans un communiqué.

“JobInTech” est un programme ayant pour objectif d’offrir des formations qualifiantes de courte durée à des jeunes issus de profils disciplinaires variés. Ces formations intègrent des compétences théoriques et pratiques, couvrant des domaines tels que le développement logiciel, l’analyse de données, et l’intelligence artificielle.

En tant que programme de formation-insertion, “JobInTech” se distingue par son approche pratique et orientée vers l’emploi. Sous la responsabilité des opérateurs de formation, il assure également le recrutement des apprenants, garantissant ainsi une adéquation entre les compétences acquises et les besoins du marché du travail.

Ce programme vise à développer un vivier de talents, à soutenir l’écosystème digital national et à offrir aux jeunes des opportunités de renforcer leur employabilité grâce à des formations de reskilling et l’upskilling.

En effet, JobInTech propose des formations intensives et qualifiantes de courte durée, allant de 3 à 6 mois, entièrement gratuites pour les jeunes et financées par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration en partenariat avec la CDG.

A terme, ce partenariat ambitieux entend former 15.000 talents, incluant les 1.000 formés lors de la phase pilote, d’ici 2026.

La signature de cette convention s’inscrit dans la vision stratégique de placer les ressources humaines au cœur de la transition numérique du pays, précise la même source, notant qu’en renforçant l’insertion professionnelle des jeunes et en offrant aux entreprises des talents qualifiés, le programme “JobInTech” contribue de manière significative à l’accélération de la transformation numérique du Maroc, levier essentiel de son développement économique.

Une plateforme de recrutement des candidats est en ligne. Toute personne intéressée est invitée à consulter le lien suivant : https://jobintech.academy/