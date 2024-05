Marrakech: La SMIT et Club Med s’associent pour dévoiler et valoriser les joyaux du tourisme rural au Maroc

vendredi, 17 mai, 2024 à 15:15

Marrakech – La Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) et Club Med ont signé, jeudi à Marrakech, une convention de partenariat “stratégique” visant à dévoiler et à valoriser les joyaux du tourisme au Maroc.

Paraphée par le directeur général de la SMIT, Imad Barrakad, et le président du Club Med, Henri Giscard d’Estaing, lors d’une cérémonie en présence notamment de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, et du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Farid Chourak, cette convention s’inscrit dans le cadre de la mise en valeur touristique des villages ruraux marocains, prévue dans la nouvelle feuille de route du tourisme 2023-2026, et plus précisément dans la filière “Patrimoine Immatériel”.

“L’objectif est de dynamiser le tourisme rural en mettant en avant le riche patrimoine matériel et immatériel des villages du Maroc”, souligne-t-on dans un communiqué.

Dans le cadre de ce partenariat, une première phase qui s’étale sur la période 2024-2026, verra la mise en valeur touristique de 4 villages, précise la même source, expliquant que “l’objectif est de rendre le tourisme rural plus inclusif en encourageant la participation des communautés locales, en valorisant les productions locales et en positionnant les villages ruraux marocains sur la scène touristique internationale”.

Ce partenariat tend à “créer des opportunités économiques, tout en oeuvrant à préserver et à célébrer le patrimoine culturel unique de ces villages”, a indiqué le président du Club Med, cité dans le communiqué.

Pour sa part, M. Barrakad a souligné que la SMIT et Club Med “apporteront un soutien aux villages retenus à travers diverses actions s’inscrivant dans une volonté commune de développer une offre touristique authentique et respectueuse de l’environnement par la mise en valeur des atouts naturels et culturels”.

La signature de cette convention entre la SMIT et Club Med “témoigne de l’engagement concret du Maroc et de ses partenaires économiques engagés en faveur d’un développement touristique équilibré et respectueux des richesses locales, et ouvre la voie à une nouvelle ère pour le tourisme rural marocain, à travers la transformation des villages en véritables destinations touristiques attractives et durables”, conclut la même source.