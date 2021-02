La MDJS renouvelle pour la 3ème fois sa double certification “Jeu Responsable”

lundi, 1 février, 2021 à 18:56

Casablanca – La MDJS se voit renouveler pour les trois prochaines années et pour la troisième fois consécutive, sa certification Jeu Responsable de la World Lottery Association (WLA) et de l’Association européenne des loteries (EL) à l’issue d’un audit mené par le cabinet indépendant DNV.

La MDJS, au titre de la conformité de ses pratiques avec les meilleurs standards internationaux, a obtenu la plus haute certification en matière de “Jeu Responsable” de la World Lottery Association ainsi que le certificat d’alignement au référentiel Jeu Responsable de l’Association Européenne des Loteries qui constitue une référence au niveau mondial, a indiqué la société dans un communiqué.

Cette double certification qui salue la dimension d’entreprise responsable de la MDJS, vient positionner l’institution parmi les acteurs les plus performants en la matière dans le monde, selon la même source.

Et de noter que l’évaluation du cabinet DNV a permis de relever plusieurs points forts et bonnes pratique à savoir, une forte implication du management avec une allocation de ressources permettant d’intégrer le jeu Responsable dans les activités et les opérations quotidiennes, la mise en place d’un comité d’experts internationaux pour l’évaluation des risques, l’amélioration du dispositif Jeu Responsable et la recherche de l’excellence opérationnelle.

Il s’agit aussi du rôle de leadership de la MDJS pour dynamiser la démarche Jeu Responsable à l’échelle de l’Afrique, à travers notamment la présidence du comité Jeu Responsable de l’Association des loteries d’Afrique (ALA) depuis 2014, ainsi que la présence de plusieurs experts de la MDJS au sein de diverses instances internationales de gouvernance du monde des loteries.

L’audit de la MDJS a souligné sa politique de formation et de sensibilisation à destination des joueurs et des détaillants concernant le Jeu Responsable, en particulier au niveau du jeu en ligne, et a salué l’utilisation à cet effet d’une plateforme innovante de e-learning interactive basée sur des supports vidéo didactiques.

La démarche jeu responsable s’inscrit dans une politique globale et intégrée de “Responsabilité Sociale de l’Entreprise” (RSE) qui a valu à la MDJS l’obtention du label RSE de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), qui consacre le respect, par les entreprises, des principes de responsabilité sociale et de développement durable.